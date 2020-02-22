С начала 2020 года в Татарстане построили уже 10 домов по программе соципотеки
На республиканском совещании в Доме правительства глава Минстроя Татарстана Фарит Ханифов доложил, что по состоянию на 21 февраля застройщики отчитались о сдаче 10 домов на 108 квартир, возведенных по программе соципотеки. Всего в 2020 году в регионе по ней планируют построить 130 домов почти на пять тысяч квартир.
Сообщил Ханифов и о подготовке к капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, на сегодня по 731 из них уже были проведены тендеры и определены подрядчики. Сейчас с ними заключают договоры. Кроме того, идет подготовка к аукциону на замену лифтов в 83 многоэтажках.
ИСТОЧНИК KP.RU