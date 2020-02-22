2020-02-22T13:22:06+03:00
Общество

22 февраля свою работу возобновила ледовая переправа через Каму в Мамадышском районе

Автомобильное движение по ряду замерзших водоемов республики после потепление вновь открыто
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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В эту субботу вновь открыли движение транспорта по ледовой переправе через реку Кама в Мамадышском районе - Соколка - Новый Закамский. Там в любое время суток могут проехать машины массой до 2.5 тонн.

Отметим, это четвертая переправа в Татарстане, которую в эту субботу снова открыли после потепления. Так, с утра запущено автомобильное движение через Волгу - Верхний Услон – Аракчино и Зеленодольск – Нижние Вязовые, а также через Каму в Елабужском районе - Покровское - Красный Ключ. Все они работают круглосуточно и въехать на них могут машины массой не более 2,5 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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