22 февраля свою работу возобновила ледовая переправа через Каму в Мамадышском районе

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:22:06+03:00

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В эту субботу вновь открыли движение транспорта по ледовой переправе через реку Кама в Мамадышском районе - Соколка - Новый Закамский. Там в любое время суток могут проехать машины массой до 2.5 тонн.

Отметим, это четвертая переправа в Татарстане, которую в эту субботу снова открыли после потепления. Так, с утра запущено автомобильное движение через Волгу - Верхний Услон – Аракчино и Зеленодольск – Нижние Вязовые, а также через Каму в Елабужском районе - Покровское - Красный Ключ. Все они работают круглосуточно и въехать на них могут машины массой не более 2,5 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU