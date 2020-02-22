За январь 2020 фермеры Татарстана продали мяса на 3 миллиарда рублей

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:05:45+03:00

Всего за первый месяц 2020 года республиканские сельхозпроизводители заработали на своей продукции 7,8 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Могли бы получить и больше, но закупочные цены на свинину упали

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В эту субботу на республиканском совещании глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что за январь 2020 года местные сельхозпроизводители продали 35 тысяч тонн мяса скота и птицы. Выручка от этого составила 3 миллиарда рублей, что на 2% больше предыдущего января.

Могли бы получить и больше, заявил министр, но закупочные цены на свинину по сравнению с началом 2019-го снизились в среднем на 13 рублей (падение на 14%). Снизились закупочные цены и на мясо птицы - со 106 до 94 рублей.

Также подсчитали в республике и сколько за январь 2020 года было произведено молока – 112 тысяч тонн (рост на 6%). Вот только продали не все. Так, за 104 тысячи тонн молока удалось выручить 2,6 миллиарда рублей (рост составил 15%).

- Никаких предпосылок для снижения закупочных цен на молоко нет. Сегодня они составляют 26 рублей 54 копейки за килограмм. Это выше прошлогодних показателей на 1 рубль 16 копеек, - констатировал глав Минсельхоза Татарстана.

Зяббаров также сообщил, что всего за первый месяц 2020 года республиканские сельхозпроизводители заработали на своей продукции 7,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU