2020-02-22T15:06:04+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах парни с девочками-подростками были задержаны за ограбление, после которого они сразу пошли в магазин

Там несовершеннолетние горожанки решили, видимо, не отставать от своих спутников, и попытались обчистить прилавки
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Поздно вечером в одном из магазинов поселка ЗЯБ Набережных Челнов сработала кнопка экстренного вызова. Первыми на место прибыли сотрудники Росгвардии.

На входе к ним тут же обратился молодой человек. По его словам, на остановке «Пединститут» на него напали двое парней в компании трех девушек. Обратившийся утверждал, что они избили его и ограбили, забрав все наличные деньги. А после спокойно отправились в тот самый магазин.

Там росгвардейцы и нашли всю компанию. Сотрудники магазина нажали кнопку экстренного вызова, потому что девушки начали воровать товар с прилавков. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Девушки оказались подростками и росгвардейцы передали их сотрудникам по делам несовершеннолетних УМВД Набережных Челнов. Также правоохранители задержали их спутников – 20-ти и 21-го летних жителей Тукаевского района.

- Задержанных передали полицейским, в настоящее время в отношении подозреваемых решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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