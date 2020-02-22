2020-02-22T12:27:17+03:00
Общество

Лучше один тыл, а не два фронта: муфтий Татарстана заявил, что многоженство для смелых

Камиль хазрат Самигуллин ответил в соцсетях на ряд вопросов [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: dumrt.ruФото: dumrt.ru
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Нарушается ли омовение при случайном прикосновении к женщине? Дозволено ли жить с женой, если она не совершает намаз? Разрешено ли мужчине укорачивать бороду? На эти вопросы на официальной соцстранице Духовного управления мусульман Татарстана ответил муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. Но больше всего интернет-пользователей заинтересовали размышления духовного лица о многоженстве.

- Две, три или четыре (жены – Ред.). Если же вы боитесь, как делают большинство мужчин, то должны довольствоваться одной. И мы говорили, лучше иметь, может быть, один тыл, а не два фронта. Человек должен подумать об этом. Но если он очень хороший человек, есть, скажем, у него достаточное состояние на две семьи, и он может выбирать правильно время, это же хорошо -чтобы женщины не оставались одинокими, - заявил муфтий Татарстана

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Муфтий Татарстана заявил, что многоженство для смелых
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ИСТОЧНИК KP.RU

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