2020-02-22T12:07:10+03:00
Общество

Строительство Большого Казанского кольца: удалось убрать огромную опору высоковольтной линии

Работы по созданию первого этапа БКК идут согласно графика
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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При строительстве первого этапа Большого Казанского кольца (БКК) была полностью убрана огромная опора высоковольтной линии ВЛ -110кВ.

- Продолжается укладка ливневой канализации и устройство колодцев. На стройке заняты 83 человека инженерно-технического персонала и 40 единиц техники, - сообщают в Минтрансе Татарстана и уверяют, что все работы идут согласна графика.

Напомним, первый этап строительства БКК задевает участок протяженностью 800 метров - от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. Работы там в рамках нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались в июле 2019 года. Все завершить должны к 30 августа 2020 года, то есть к празднованию 100-летия ТАССР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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