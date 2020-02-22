К 23 февраля подсчитали сколько в Татарстане на одного мужчину приходится женщин

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:52:09+03:00

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В преддверии Дня защитника Отечества Татарстанстат вывел демографический портрет мужчин в республике.

Так, согласно статистике, представителей сильного пола в регионе начиная с 2010 года стало больше, но ненамного - рост всего 0,1%.

На одного мужчину при этом приходится, опять же по статистике, 1,16 женщин. То есть 1000 против 1158 представительниц прекрасного пола.

- По основным возрастным группам: в общей численности мужского населения республики выросла доля мужчин возрастов моложе трудоспособного - с 18,6% до 21,6%, и старше трудоспособного - с 13,2% до 16,4%, - подсчитали в Татарстанстате.

При этом за последние 10 лет ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась на 4,5 года - 68,9 лет против 64,4 года в 2010-ом.

ИСТОЧНИК KP.RU