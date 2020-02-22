В Татарстане снова запустили движение по трем ледовым переправам

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:14:50+03:00

И обе они работают в круглосуточном режиме

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Этим утром в Татарстане снова заработали три ледовые переправы. Так, открыто автомобильное движение для машин массой до 2,5 тонн через Волгу в Верхнеуслонском районе - Верхний Услон –Аракчино.

Также через Волгу можно теперь вновь проехать по маршруту Зеленодольск – Нижние Вязовые (до 2,5 тонн).

Работает с этой субботы и переправа на реке Кама в Елабужском районе - Покровское - Красный Ключ. Допустимая масса транспорта там так же до 2,5 тонн. Сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, данные переправы были закрыты из-за потепления.

ИСТОЧНИК KP.RU