В Татарстане снова запустили движение по трем ледовым переправам
И обе они работают в круглосуточном режиме
Фото: МЧС Татарстана
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Этим утром в Татарстане снова заработали три ледовые переправы. Так, открыто автомобильное движение для машин массой до 2,5 тонн через Волгу в Верхнеуслонском районе - Верхний Услон –Аракчино.
Также через Волгу можно теперь вновь проехать по маршруту Зеленодольск – Нижние Вязовые (до 2,5 тонн).
Работает с этой субботы и переправа на реке Кама в Елабужском районе - Покровское - Красный Ключ. Допустимая масса транспорта там так же до 2,5 тонн. Сообщает МЧС Татарстана.
Напомним, данные переправы были закрыты из-за потепления.
ИСТОЧНИК KP.RU