На следующей неделе в Набережные Челны на маршрут №26 вернут большой автобус

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:02:13+03:00

Пока он будет работать в тестовом режиме

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Похоже, что решению транспортной проблемы в Набережных Челнах положено реальное начало. Напомним, что мэрия города из-за просроченных платежей по лизингу вынуждена была вернуть «КАМАЗу» 190 автобусов НЕФАЗ. Вместо них пришлось вновь выпустить маршрутки. Это вызвало праведный гнев горожан.

Не выдержал даже президент Татарстана Рустам Минниханов, хоть проблема сугубо муниципальная. Он поставил задачу - в кратчайшие сроки решить вопрос с общественным транспортом, чтобы люди не ждали по долгу на остановке и не было нарекания от матерей с колясками, а также инвалидов. В итоге был поставлены временные рамки 90 дней.

Но уже на последнем заседании Горсовета мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что скоро начнется закупка больших автобусов.

- Мы не согласны с ситуацией, когда на шесть маршрутов большой вместимости пришли малые автобусы. Мы сейчас рассматриваем модели автобусов большой вместимости, которые будут удобны и для людей с ограниченными возможностями здоровья, и для женщин с маленькими детьми. Мы свою недоработку признаем. Проблему решим, - завил Магдеев.

Так, со следующей недели в тестовом режиме на маршрут вернут №26 вернут большой автобус. Речь идет о минском МАЗе с автоматической коробкой передач, двигателем от Мерседес, работающий на газе. Правда, использовать его будут в тестовом режиме.

Автобус уже презентовали Магдееву. Он белого цвета, низкопольный, рассчитан на72 пассажира (25 сидячих мест), имеет кондиционер и обогреватель, соответствует стандарту Евро-5.

- Хороший автобус, симпатичный, - отметил после осмотра мэр татарстанского автограда.

После тестирования будет решено, будет ли эта модель автобуса использоваться в системе общественного транспорта города, сообщают в управлении информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU