2020-02-22T10:12:55+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов: в республике будет проведен ремонт в школьных спортзалах сел и малых городов

Глава региона заявил об этом на заседании Совета при полпреде Президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО)
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Собрание глав регионов состоялось в этот раз в Тольятти. Оно было посвящено развитию массового, детско-юношеского спорта и физкультур в ПФО.

- Задача поставлена – обеспечить массовый охват граждан физкультурой и спортом. Необходимо создание для этого максимальных возможностей и условий. Этот вопрос имеет важное значение и стратегический характер для поступательного развития страны, - заявил полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров.

На что уже в своем выступлении президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, на сегодня в республике физкультурой и спортом систематически занимается почти половина ее жителей - более 1,7 миллиона человек. К 2024 году этот показатель должен быть превысить 2 миллиона. Кроме того, по итогам 2019-го Татарстан на первом месте по количеству полученных знаков ГТО. Их удостоился 52 741 житель республики.

При этом, по словам Минниханова, сейчас ремонт школьных спортзалов требуется не только в селах. Он заявил, что в Татарстане его проведут также и в образовательных учреждениях малых городов.

- Учащиеся общеобразовательных школ и студенты – наш основной спортивный резерв. Крайне важно, чтобы на основном месте учебы были созданы самые комфортные условия и возможности для занятия спортом, - сказал президент Татарстана.

СПРАВКА

В настоящий момент в Татарстане действуют более 11 тысяч спортивных объекта. В их числе 235 плавательных бассейнов, 48 ледовых арен и 2 тысячи спортзалов. С 2019 года в республике запущена программа по их капитальному ремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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