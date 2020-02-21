Росавиация одобрила серийное производство в Казани VIP-вертолетов Ансат Aurus

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:40:45+03:00

Проект «Кортеж» по производству люксовых машин для первых лиц получил свое продолжение в авиационной технике

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Стало известно о том, что новый вертолет от казанского завода для VIP-персон Ансат Aurus получил одобрение от Росавиации и может быть запущен в серийное производство.

Напомним, сертификационные испытания машины столице Татарстана завершились в первой половине февраля этого года. Во время полета были оценены работоспособность оборудования, установленного в VIP-салоне, и электромагнитная совместимость с бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Отметим, в вертолете, рассчитанном на пять пассажиров, только два кресла для первых лиц, остальные три предназначены для сопровождающих их людей.

СПРАВКА

При создании VIP-салона Ансат Aurus для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей, причем с различной комплекцией.

Под брендом Aurus в рамках проекта «Кортеж» выпускаются машины класса люкс для первых лиц государств. Теперь линейку продолжает и авиационная техника.

ИСТОЧНИК KP.RU