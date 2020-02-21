Владимир Путин назначил в Татарстан девять судей
Своим Указом Президент России Владимир Путин назначил в Татарстан девять судей. Так, согласно пописанному главой государства документу, председателем Ново-Савиновского районного суда Казани стал Марсель Ахметшин, а Нижнекамский городской суд возглавил Ленар Салахов. Они должны проработать на этих постах по шесть лет каждый.
В свою очередь судьей в Кировском районе Казани стала Лилия Галиуллина, также в Казани судьей Московского районного суда была назначена Оксана Гарявина, а судье Мензелинского районного суда - Александра Воронина.
Было назначение и в Арбитражный суд Татарстана – судьей стала Гюзель Мурзаханова. Что касается высшей инстанции республики, то судьями Верховного суда Татарстана стали Денис Куляпин, Сергей Трошин и Булат Шамсутдинов.
ИСТОЧНИК KP.RU