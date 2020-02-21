"Татфондбанк" требует от своего экс-председателя более 141 миллиарда рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:07:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Конкурсный управляющий "Татфондбанка", обанкротившегося в 2017 году, подал заявление в Арбитражный суд Татарстана. Агентство по страхованию вкладов, чьи интересы представляет управляющий, требует включить в реестр требований к экс-председателю правления банка Роберту Мусину сумму в размере более 141,39 миллиарда рублей. Напомним, что сам Мусин был объявлен банкротом и уголовный процесс о пропавших, как считается, по его вине миллиардах еще не окончен.

Рассмотрение же этого иска в Арбитражном суде назначено на 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU