"Татфондбанк" требует от своего экс-председателя более 141 миллиарда рублей
Иск подан в Арбитражный суд Татарстана
Фото: zampolit.com
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Конкурсный управляющий "Татфондбанка", обанкротившегося в 2017 году, подал заявление в Арбитражный суд Татарстана. Агентство по страхованию вкладов, чьи интересы представляет управляющий, требует включить в реестр требований к экс-председателю правления банка Роберту Мусину сумму в размере более 141,39 миллиарда рублей. Напомним, что сам Мусин был объявлен банкротом и уголовный процесс о пропавших, как считается, по его вине миллиардах еще не окончен.
Рассмотрение же этого иска в Арбитражном суде назначено на 18 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU