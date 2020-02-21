4,5 миллиона рублей штрафа и условный срок: двоих жителей Чувашии осудили за дачу взятки сотруднице Минтранса республики

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:55:49+03:00

Уж очень одному из них хотелось выиграть тендер на междугородние перевозки

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В даче крупной взятки и посредничестве в этом виновными были признаны 27-летний парень и его 55-летний знакомый.

Так, в суде было доказано, что 19 июля прошлого года в Чебоксарах 27-летний сын бизнесмена, работавший от имени отца, уговорил 55-летнего знакомого стать посредником в даче взятки сотруднице Минтранса Чувашии. За 200 тысяч рублей женщина должна была помочь выиграть тендер на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 125 «Цивильск - Чебоксары».

Вот только чиновница обо всем рассказала своему руководству, а оно уже сообщило в правоохранительные органы. Так что парня и его знакомого задержали. В этой спецоперации также принимали участие и сотрудники управления ФСБ по Чувашии.

- В итоге суд за дачу взятки в крупном размере приговорил 27-летнего местного жителя к штрафу в 2,5 миллиона рублей, а посредника – 55-летнего знакомого, к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 2 миллионов рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU