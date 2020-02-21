2020-02-21T17:55:49+03:00
Происшествия

4,5 миллиона рублей штрафа и условный срок: двоих жителей Чувашии осудили за дачу взятки сотруднице Минтранса республики

Уж очень одному из них хотелось выиграть тендер на междугородние перевозки
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Приговор суда пока не вступил в законную силу.Приговор суда пока не вступил в законную силу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В даче крупной взятки и посредничестве в этом виновными были признаны 27-летний парень и его 55-летний знакомый.

Так, в суде было доказано, что 19 июля прошлого года в Чебоксарах 27-летний сын бизнесмена, работавший от имени отца, уговорил 55-летнего знакомого стать посредником в даче взятки сотруднице Минтранса Чувашии. За 200 тысяч рублей женщина должна была помочь выиграть тендер на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 125 «Цивильск - Чебоксары».

Вот только чиновница обо всем рассказала своему руководству, а оно уже сообщило в правоохранительные органы. Так что парня и его знакомого задержали. В этой спецоперации также принимали участие и сотрудники управления ФСБ по Чувашии.

- В итоге суд за дачу взятки в крупном размере приговорил 27-летнего местного жителя к штрафу в 2,5 миллиона рублей, а посредника – 55-летнего знакомого, к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 2 миллионов рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От проспекта Беляева до магазина «Метро»: в Набережных Челнах решили построить новую трамвайную ветку
"Татфондбанк" требует от своего экс-председателя более 141 миллиарда рублей
Росавиация одобрила серийное производство в Казани VIP-вертолетов Ансат Aurus
Владимир Путин назначил в Татарстан девять судей
4,5 миллиона рублей штрафа и условный срок: двоих жителей Чувашии осудили за дачу взятки сотруднице Минтранса республики
В 2019 году каждое третье преступление в Татарстане было совершено по пьяни
В Татарстане разыскивают браконьеров, расстрелявших лосиху вместе с потомством
В Набережных Челнах на ипподроме закрыли каток
Английский собственник бренда знаменитых мишек Тедди судится с казанским приставами
ВТБ открыл книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций
В турецкой Анталье представители аэропорта Казани прорабатывают открытие трех новых заграничных направлений
Кто возглавил ЦИК Татарстана и какую задачу поставили перед новым министром экономики Мидхатом Шагиахметовым
В Набережных Челнах на доцента вуза завели уголовное дело о взятке
В Татарстане количество уголовных дел о взятках выросло в 2,5 раза
На февральские праздники 2020 в Казани муниципальные парковки станут бесплатными
В Чистополе инженер спортшколы будут судить за "мертвые души"
Мэрия Казани, чтобы завлечь туристов, готова заплатить самозанятым 10 миллионов рублей
В Татарстане экс-главу поселения заподозрили в махинациях с жильем на 1,9 миллиона рублей
Экономика покажет: татарстанские депутаты за реновацию в регионах России
Самые редкие имена Казани на прошлой неделе: Эмили, Юта, Амелита и Анесса
В Татарстане во время ремонтных работ погиб водитель
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов
В Татарстане рыбак отправился на тонкий лёд Куйбышеского водохранилаща на автомобиле
В Чувашии после смерти выпавшего из телеги трактора рабочего возбуждено уголовное дело
Председатель Цетроизбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов назначен главой Минэкономики республики
Татарстанский депутат завалив проезд снегом и сломал нос возмущенному этим автомобилисту
В Татарстане во время пожара погиб 63-летний пенсионер