В 2019 году каждое третье преступление в Татарстане было совершено по пьяни
Только четверть всех осужденных за этот период получили реальные сроки
За прошлый год в республике приговоры были вынесены 13 тысячам человек.Фото: Алексей ФОКИН
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Во время коллегии по итогам деятельности судов за 2019 год председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов сообщил, что за этот период всего в республике приговоры были вынесены 13 тысячам человек. При этом каждое третье преступление ими было совершено по пьяни.
При этом основная масса осужденных попалась именно на совершении краж, а 38% привлеченных к уголовной ответственности, ранее уже были судимы.
В итоге к реальным срокам лишения свободы были приговорены только 25% от тех, кто попал на скамью подсудимых.
ИСТОЧНИК KP.RU