2020-02-21T16:48:10+03:00
Происшествия

В Татарстане разыскивают браконьеров, расстрелявших лосиху вместе с потомством

Охотоведы обнаружили место, где разделывали туши убитых животных
Лика ИСАЕВА
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Все произошло на 30 километре автодороги "Шали - Сорочьи горы" в Лаишевском районе.Все произошло на 30 километре автодороги "Шали - Сорочьи горы" в Лаишевском районе.
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Во время проведения осмотра охотничих угодий сотрудники татарстанского комитета по биоресурсам - охотоведы, обнаружили место, где недавно кто-то разделывал туши застреленных животных.

Судя по останкам, жертвами браконьеров стали лосиха и два ее детеныша. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Сумма ущерба животному миру Татарстана составила 880 тысяч рублей.

Вместе с сотрудниками полиции охотоведы осмотрели этот участок. Он расположен на 30 километре автодороги "Шали - Сорочьи горы" в Лаишевском районе Татарстана на территории Янтыковского охотохозяйства буквально в 50 метрах от оживленной магистрали.

Сотрудники комитета и полиции обращаются к водителям, кто стал свидетелем расправы над животными и просят их обратиться по телефону 8 (843) 211-66-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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