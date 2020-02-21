В Набережных Челнах на ипподроме закрыли каток

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:20:11+03:00

Его обещают снова открыть для посещения любителей коньков в конце следующей недели

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Вплоть до 28 февраля для посещения любителями коньков будет закрыт каток на ипподроме Набережных Челнов.

И дело тут не в потеплении. На территории комплекса запланированы трековые автогонки «Кубок Салавата - 2020» в классах «1600» и «1400». Сами соревнования пройдут на этих выходных с 22 по 23 февраля.

- Отметим, что каток «Медео» будет работать в привычном режиме, - сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU