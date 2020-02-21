Английский собственник бренда знаменитых мишек Тедди судится с казанским приставами

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:12:08+03:00

Иск от зарубежной компании уже поступил в Арбитражный суд Татарстана

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Иск к Советскому районному отделу судебных приставов Казани поступил в Арбитражный суд Татарстана. Заявитель - английская компания Carte Blanche Greetings Limited с российским представительством в городе Иваново.

Напомним, что самый известный бренд компании - это мишки Тедди. Именно вопрос об авторских правах на игрушки и стал поводом для длительных судебных процессов. Английская компания выставила претензии к российским производителям плюшевых изделий.

В итоге у представителей правообладателей возникли претензии и к работе казанских приставов. Мол, несвоевременно взыскивают с ответчиков по решению судов. А на некоторые жалобы компании приставы вовсе не дали ответы. Представители английской компании усматривают в этом вину начальника Советского отдела ССП Казани и непосредственно пристава-исполнителя.

ИСТОЧНИК KP.RU