В турецкой Анталье представители аэропорта Казани прорабатывают открытие трех новых заграничных направлений

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:59:26+03:00

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В эти дни в Анталье (Турция) на международном форуме Connect представители аэропорта Казани прорабатывают открытие трех новых заграничных направлений. Ведь именно для этого туда съехались руководители 65 авиакомпаний и 250 аэропортов.

Казанские представители по поручению Минтранса Татарстана и в соответствии со своим маркетинговым планом в Турции пока рассматривают возможность запуска из Казани новых авиарейсов в Мюнхен, Ереван и Тель-Авив.

ИСТОЧНИК KP.RU