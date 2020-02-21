2020-02-21T14:59:26+03:00
Туризм

В турецкой Анталье представители аэропорта Казани прорабатывают открытие трех новых заграничных направлений

Это происходит в рамках международного авиационного форума
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В эти дни в Анталье (Турция) на международном форуме Connect представители аэропорта Казани прорабатывают открытие трех новых заграничных направлений. Ведь именно для этого туда съехались руководители 65 авиакомпаний и 250 аэропортов.

Казанские представители по поручению Минтранса Татарстана и в соответствии со своим маркетинговым планом в Турции пока рассматривают возможность запуска из Казани новых авиарейсов в Мюнхен, Ереван и Тель-Авив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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