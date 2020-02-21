Кто возглавил ЦИК Татарстана и какую задачу поставили перед новым министром экономики Мидхатом Шагиахметовым
Новому главе Минэкономики Татарстана Мидхату Шагиахметову уже поставили новую задачу. Он должен обеспечить рост экономики республики до 5%. Правда, сроки при этом не сообщаются.
В свою очередь, стало известно, чем займется предшественник министра - Фарид Абдулганиев, которого в эту пятницу назначили помощником президента Татарстана. Он продолжит курировать развитие малого и среднего бизнеса, создавая инфраструктурные проекты. Также за Абдулганиевым осталось развитие законодательной базы в плане поддержки предпринимательства и установление льгот по налогам.
После же ухода Мидхата Шагиахметова с поста председателя Центризбиркома Татарстана, эту должность пометкой врио занял его заместитель Олег Сквордяков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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