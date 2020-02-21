В Набережных Челнах на доцента вуза завели уголовное дело о взятке

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:54:22+03:00

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В отношении доцента одного из вузов в Набережных Челнах было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки».

Как полагает следствие, в январе этого года подозреваемый получил от целой группы студентов не менее 30 тысяч рублей. Деньги через посредника доценту передали за то, чтобы он проставил учащимся оценки за сдачу экзамена без какой-либо проверки знаний.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU