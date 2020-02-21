В Татарстане количество уголовных дел о взятках выросло в 2,5 раза

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:41:11+03:00

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Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов во время своего выступления на коллегии по итогам работы за 2019 год сообщил, что количество рассмотренных в судах дел о взятках выросло в 2,5 раза, по сравнению с 2018-м. Причем речь идет о получении их именно должностными лицами. Правда, здесь не уточняется, является ли этот рост следствием хорошей работы правоохранителей или в Татарстане чиновники стали чаще брать взятки.

Но, согласно данным Гилазова, республика отличилась в 2019 году снижением количества экономических преступлений и изнасилований.

Вот только в 1,5 раза (по сравнению с 2018 годом) возросло количество поступивших в суды Татарстана уголовных дел по преступлениям экстремистской направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU