Мэрия Казани, чтобы завлечь туристов, готова заплатить самозанятым 10 миллионов рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:31:28+03:00

Грантовая поддержка будет оказываться только тем, кто занят в таком приоритетном направлении, как сфера туризма

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На территории «Казанской ярмарки» мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин встретился с предпринимателями и самозанятыми.

Последним, сообщил во время беседы градоначальник, город будет выдавать гранты на развитие. По словам Метшина, 100 лучших проектов в приоритетном направлении – сфере туризма, получат по 100 тысяч рублей.

То есть получается, что для привлечения туристов с помощью самозанятых власти Казани готовы заплатить им 10 миллионов рублей.

Напомним, не так давно мэр города поставил планку – увеличить турпоток до 5 миллионов человек в год.

К слову, отбирать претендентов на получение озвученных грантов будет специально созданная комиссия. Точное количество самозанятых в сфере туризма пока не называется. Известно только, что в Казани данный статус уже получили почти 18 тысяч горожан.

Кроме грантов, им местные власти решили помочь и бесплатными площадками для торговли продукцией. По поручению Ильсура Метшина, таковых будет создано по 10 штук в каждом районе города. Арендная плата на них с самозанятых взыматься не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU