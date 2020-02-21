В Чистополе инженер спортшколы будут судить за "мертвые души"

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:46:19+03:00

По версии следствия, мужчина получал за них зарплату и тратил деньги на себя

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Уголовное дело в отношении 39-летнего главного инженера одной из спортшкол Чистополя было возбуждено по статьям "Мошенничество" и "Служебный подлог". Расследование завершено, и документы уже переданы в суд.

Как полагает следствие, в 2015-2017 годах обвиняемый фиктивно устраивал на работу в спортшколу свою мать и знакомых. Они числились в учреждении на должностях рабочих или сторожей. На этой работе ни один из оформленных не появлялся. Тем не менее зарплата им начислялась.

Дело в том что главный инженер спортшколы подделывал подписи в платежных ведомостях, и покрывал факт отсутствие людей на работе. Деньги злоумышленник снимал сам с оформленных на мать и знакомых банковских карт, и тратил как ему вздумается.

- Ущерб, причиненный Исполкому Чистопольского района превысил 477 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР Татарстана. - Вину мужчина признал полностью.

Чтобы можно было возместить причиненный ущерб в любом случае, на имущество главного инженера стоимостью в 4,5 миллиона рублей был наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU