Экономика покажет: татарстанские депутаты за реновацию в регионах России

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:58:56+03:00

В Госсовете республики поддержали законопроект, который, в принципе, никого и ни к чему не обязывает

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На очередном заседании Госсовет Татарстана депутаты проголосовали за реновацию в регионах России. Речь идет об опыты Москвы по сносу старых домов в центре, массовому исходу из них старожил и выселке их на окраины ради строительства коммерческого жилья.

Даже если этот проект и пройдет все инстанции и получит статус федерального закона, он в итоге не обяжет регионы тут же заняться реновацией.

Все дело в деньгах или как выразился председатель комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин, если для этого будет экономика. Без нее мол ничего не получится.

Тут, по его словам, нужен интерес инвестора-застройщик и его взаимодействие с жильцами старых домов. Этот инструментарий и вложен в проект от заксобрания Санкт-Петербурга «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации».

Тыгин также заявил, что ему лично данный законопроект понравился, мол, там учтены все ошибки, которые, в том числе, совершались и в Татарстане при расселении людей из аварийного жилья.

Реновация, по мнению председателя комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию, это колоссальная возможность. Тыгин считает хорошо, если проект можно будет реализовать в Казани. Но, видимо, опять же, если покажет экономика.

ИСТОЧНИК KP.RU