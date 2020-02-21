2020-02-21T12:20:08+03:00
Происшествия

В Татарстане экс-главу поселения заподозрили в махинациях с жильем на 1,9 миллиона рублей

Началось все с того, что из очереди чиновница вычеркнула действительно нуждающихся людей
Лика ИСАЕВА
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По версии следствия, женщина незаконно отдала жилье своим знакомым.По версии следствия, женщина незаконно отдала жилье своим знакомым.Фото: Олег ЗОЛОТО
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События 2013 года в Старочурилинском сельском поселении Арского района республики стали поводом для возбуждения двух уголовных дел на экс-главу этого поселка.

45-летняя женщина, по версии следствия, незаконно вычеркнула из очереди на получение жилья трех первоочередников. Все это ради трех своих знакомых, которые получили жилье вместо действительно нуждающихся. Для этого были заключены подложные договора. А уже с помощью их полученное жилье смогли обратить в собственность, муниципальную землю под ним выкупить. Вот только зачем это было нужно, если в итоге по назначению всем этим никто и не пользовался.

- По нашей версии, действиями подозреваемой принесли Старочурилискому сельскому поселению ущерб в размере более 1,9 миллиона рублей, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Уголовное дело возбуждено по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Служебный подлог".

ИСТОЧНИК KP.RU

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