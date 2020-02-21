Самые редкие имена Казани на прошлой неделе: Эмили, Юта, Амелита и Анесса

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:49:01+03:00

С 10 по 16 февраля в столице Татарстана было зарегистрировано появление на свет 359 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ЗАГСе города изучили, как родители называли своих новорожденных детей, и составили очередной рейтинг

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Так, на прошлой неделе – с 10 по 16 февраля, в столице Татарстана было зарегистрировано появление на свет 359 детей. Из них 173 – это мальчики, а 186 – девочки.

Обратили в городском ЗАГСе и на то, как родители называли своих новорожденных наследников. На основе полученных данных был составлен рейтинг.

Например, самыми популярными именами прошлой недели стали: Марк, Амелия, Артем, Алина, София, Варвара и Салават.

В число же самых редких в этот раз вошли: Имран, Эмили, Джавдат, Каюм, Юта, Амелита, Анесса и Омар.

ИСТОЧНИК KP.RU