В Татарстане во время ремонтных работ погиб водитель
Трагедия произошла 20 февраля на территории производственной базы Буинского филиала «Татавтодора». Там смертельные травмы во время ремонта трала получил 40-летний водитель. Мужчину доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось - пострадавший скончался через несколько часов.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
Следователи уже установили некоторые обстоятельства произошедшего. В тот день на территории базы погибший помогал коллегам менять гидроизоляцию на трале. Один из них во время работ отстегнул трос, который фиксировал трап трала, а водитель попытался приподнять сам трап, но тот сорвался и упал на него. Мужчина получил смертельные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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