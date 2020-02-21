В Татарстане во время ремонтных работ погиб водитель

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:25:38+03:00

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Трагедия произошла 20 февраля на территории производственной базы Буинского филиала «Татавтодора». Там смертельные травмы во время ремонта трала получил 40-летний водитель. Мужчину доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось - пострадавший скончался через несколько часов.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Следователи уже установили некоторые обстоятельства произошедшего. В тот день на территории базы погибший помогал коллегам менять гидроизоляцию на трале. Один из них во время работ отстегнул трос, который фиксировал трап трала, а водитель попытался приподнять сам трап, но тот сорвался и упал на него. Мужчина получил смертельные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU