В Татарстане рыбак отправился на тонкий лёд Куйбышеского водохранилаща на автомобиле

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:47:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о том, что на тонкий ледКуйбышевского водохранилища выехал автомобиль "Ока", спасателям республики поступило от очевидца в 9.53 в четверг, 20 февраля. Он рассказал, что на замерзший водоем автомобилист выехал в Спасском районе региона. Вместе с рыбаком-водителем в салоне малолитражки оказались двое его приятелей.

На место ЧП выехали сотрудники МЧС Татарстана на судне на воздушной подушке, они обнаружили автомобиль. Его водитель от какой-либо помощи категорически отказался, но мужчину с приятелями и с машиной все же доставили на берег: они нарушили закон о запрете выезда автомобилей на лед водоемов в не отведенных для этого местах.

За это водителя оштрафовали на 4,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU