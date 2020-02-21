2020-02-21T10:47:56+03:00
Происшествия

В Татарстане рыбак отправился на тонкий лёд Куйбышеского водохранилаща на автомобиле

Экстремала вывезли из опасного места спасатели МЧС республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Сообщение о том, что на тонкий ледКуйбышевского водохранилища выехал автомобиль "Ока", спасателям республики поступило от очевидца в 9.53 в четверг, 20 февраля. Он рассказал, что на замерзший водоем автомобилист выехал в Спасском районе региона. Вместе с рыбаком-водителем в салоне малолитражки оказались двое его приятелей.

На место ЧП выехали сотрудники МЧС Татарстана на судне на воздушной подушке, они обнаружили автомобиль. Его водитель от какой-либо помощи категорически отказался, но мужчину с приятелями и с машиной все же доставили на берег: они нарушили закон о запрете выезда автомобилей на лед водоемов в не отведенных для этого местах.

За это водителя оштрафовали на 4,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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