В Чувашии после смерти выпавшего из телеги трактора рабочего возбуждено уголовное дело
Прокуратура провела проверку смертельного случая на производстве: 20 ноября 2019 года выпал из телеги трактора и погиб рабочий сельхозпредприятия "Союз" в Ядринском районе.
Надзорный орган проверил соблюдение требований закона в области безопасности дорожного движения и трудового законодательства в деятельности предприятия, где работал погибший и кому принадлежал трактор
Выяснилось, что трактористу никто не проводил медосмотр, механики не проверяли его технику, да и трудовой договор с мужчиной не заключали вовсе.
- По данному факту в отношении председателя СХПК "Союз" и самого юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по статье "Уклонение от оформления трудового договора", - сообщили в прокуратуре Чувашии.
По факту же гибели работника возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»