2020-02-21T10:50:36+03:00
Происшествия

В Чувашии после смерти выпавшего из телеги трактора рабочего возбуждено уголовное дело

За нарушения трудового законодательства ответит и руководитель сельхозфирмы, где работает тракторист
Лика ИСАЕВА
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Прокуратура нашла нарушения.Прокуратура нашла нарушения.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Прокуратура провела проверку смертельного случая на производстве: 20 ноября 2019 года выпал из телеги трактора и погиб рабочий сельхозпредприятия "Союз" в Ядринском районе.

Надзорный орган проверил соблюдение требований закона в области безопасности дорожного движения и трудового законодательства в деятельности предприятия, где работал погибший и кому принадлежал трактор

Выяснилось, что трактористу никто не проводил медосмотр, механики не проверяли его технику, да и трудовой договор с мужчиной не заключали вовсе.

- По данному факту в отношении председателя СХПК "Союз" и самого юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по статье "Уклонение от оформления трудового договора", - сообщили в прокуратуре Чувашии.

По факту же гибели работника возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU

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