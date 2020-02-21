Татарстанский депутат завалив проезд снегом и сломал нос возмущенному этим автомобилисту
Нападение произошло в январе в селе Икское Устье Менделеевского района республики. 54-летний депутат местного сельсовета при помощи трактора убирал снег со своего двора. Сугроб он высыпал на дорогу, и по ней не смог проехать автомобилист.
Выяснение отношений между мужчинами было бурным и быстро переросло в драку, и депутат сломал нос своему 52-летнему оппоненту.
- По факту нанесения травмы возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - сообщили в СУ СКР Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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