2020-02-21T10:56:22+03:00
Происшествия

Татарстанский депутат завалив проезд снегом и сломал нос возмущенному этим автомобилисту

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Возбуждено уголвное делоВозбуждено уголвное дело
Изменить размер текста:

Нападение произошло в январе в селе Икское Устье Менделеевского района республики. 54-летний депутат местного сельсовета при помощи трактора убирал снег со своего двора. Сугроб он высыпал на дорогу, и по ней не смог проехать автомобилист.

Выяснение отношений между мужчинами было бурным и быстро переросло в драку, и депутат сломал нос своему 52-летнему оппоненту.

- По факту нанесения травмы возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чистополе инженер спортшколы будут судить за "мертвые души"
Мэрия Казани, чтобы завлечь туристов, готова заплатить самозанятым 10 миллионов рублей
В Татарстане экс-главу поселения заподозрили в махинациях с жильем на 1,9 миллиона рублей
Экономика покажет: татарстанские депутаты за реновацию в регионах России
Самые редкие имена Казани на прошлой неделе: Эмили, Юта, Амелита и Анесса
В Татарстане во время ремонтных работ погиб водитель
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов
В Татарстане рыбак отправился на тонкий лёд Куйбышеского водохранилаща на автомобиле
В Чувашии после смерти выпавшего из телеги трактора рабочего возбуждено уголовное дело
Председатель Цетроизбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов назначен главой Минэкономики республики
Татарстанский депутат завалив проезд снегом и сломал нос возмущенному этим автомобилисту
В Татарстане во время пожара погиб 63-летний пенсионер