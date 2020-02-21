2020-02-21T08:32:28+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погиб 63-летний пенсионер

Его частный дом выгорел полностью
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Частный дом на улице Озерной в селе Старые Какерли Дрожжановского района республики загорелся 20 февраля в 13.38. Пламя заметили соседи и вызвали пожарных. Первыми к месту происшествия приехали добровольные пожарные, они начали тушить огонь. Через некоторое время к ним присоединился дежурный караул ПСЧ-114. К их приезду огонь полностью охватил дом на площади 74 квадратных метров. Пожарные потушили возгорание, но дом выгорел полностью.

При разборе завалов обнаружили тело 63-летнего пенсионера.

- Причины пожара устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана. - Основной причиной быстрого развития огня по площади послужило позднее обнаружение пожара, хозяйство находилось на окраине населенного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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