ГПА производства КМПО ввели в эксплуатацию на Яро-Яхинском НГКМ

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:24:28+03:00

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Три газоперекачивающих агрегата производства АО «КМПО» введены в промышленную эксплуатацию на дожимной компрессорной станции второй очереди строительства Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Оборудование прошло все испытания, запущено в режиме «магистраль» и передано в эксплуатацию.

Всего предприятие изготовило и поставило четыре комплекта ГПА-16 «Волга» мощностью 16 МВт для Яро-Яхинского НГКМ по контракту, заключенному с АО «АРКТИКГАЗ». Они применяются для компримирования нефтяного газа.

Яро-Яхинское НГКМ расположено на севере Западной Сибири. Месторождение ввело в эксплуатацию в 2015 году АО «АРКТИГАЗ», являющееся совместным предприятием компаний «Газпром нефть» и «НОВАТЭК».