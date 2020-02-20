2020-02-20T19:24:28+03:00
Общество

ГПА производства КМПО ввели в эксплуатацию на Яро-Яхинском НГКМ

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Фото: предоставлено АО «АРКТИКГАЗ»Фото: предоставлено АО «АРКТИКГАЗ»
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Три газоперекачивающих агрегата производства АО «КМПО» введены в промышленную эксплуатацию на дожимной компрессорной станции второй очереди строительства Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Оборудование прошло все испытания, запущено в режиме «магистраль» и передано в эксплуатацию.

Всего предприятие изготовило и поставило четыре комплекта ГПА-16 «Волга» мощностью 16 МВт для Яро-Яхинского НГКМ по контракту, заключенному с АО «АРКТИКГАЗ». Они применяются для компримирования нефтяного газа.

Яро-Яхинское НГКМ расположено на севере Западной Сибири. Месторождение ввело в эксплуатацию в 2015 году АО «АРКТИГАЗ», являющееся совместным предприятием компаний «Газпром нефть» и «НОВАТЭК».

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