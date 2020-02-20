2020-02-20T16:26:11+03:00
Происшествия

В Казани нашли мертвым пропавшего 23-летнего Ойбека Абдукадырова

Парень исчез 19 февраля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В четверг, 20 февраля в Казани завершились поиски 23-летнего Ойбека Абдукадырова. Молодой человек найден мертвым. Напомним, он ушел из дома 19 числа и больше не выходил на связь с близкими.

Ночью волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» развернули штаб на улице Галеева и искали парня самостоятельно, но безрезультатно. Тело было обнаружено лишь сегодня днем.

Где и при каких обстоятельствах это произошло не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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