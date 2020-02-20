2020-02-20T16:05:15+03:00
Общество

Открытая библиотека, сцена и исторические орнаменты: стало известно, как будет выглядеть казанский Сад рыбака

В парке также создадут безопасную детскую площадку и место встреч для молодежи с Wi-Fi [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @tgarch_kazanФото: @tgarch_kazan
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В среду, 19 февраля, в Казани состоялось общественное обсуждение благоустройства Сада рыбака, расположенный Адмиралтейской слободе. После этого были опубликованы эскизы того, как территория будет выглядеть после обновления.

Так, в парк вернут статую рыбака и исторические орнаменты. Кроме того, в нем появятся открытая библиотека, сцена, место встреч для молодежи с зоной Wi-Fi, безопасная детская площадка и более приватные зоны для уличных тренажеров. Проектом также предусмотрена организация небольших летних торговых павильонов и туалета.

- Адмиралтейский сад - уникальное и исторически значимое место для нашего города. При создании концепции мы старались максимально сохранить его атмосферу и ценность, - отмечают авторы проекта благоустройства - творческая группа при мэрии Казани.

Фото: @tgarch_kazan

Фото: @tgarch_kazan

Фото: @tgarch_kazan

Фото: @tgarch_kazan

Фото: @tgarch_kazan

Фото: @tgarch_kazan

Фото: @tgarch_kazan

Фото: @tgarch_kazan

Фото: @tgarch_kazan

Фото: @tgarch_kazan

ИСТОЧНИК KP.RU

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