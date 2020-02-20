Открытая библиотека, сцена и исторические орнаменты: стало известно, как будет выглядеть казанский Сад рыбака
В среду, 19 февраля, в Казани состоялось общественное обсуждение благоустройства Сада рыбака, расположенный Адмиралтейской слободе. После этого были опубликованы эскизы того, как территория будет выглядеть после обновления.
Так, в парк вернут статую рыбака и исторические орнаменты. Кроме того, в нем появятся открытая библиотека, сцена, место встреч для молодежи с зоной Wi-Fi, безопасная детская площадка и более приватные зоны для уличных тренажеров. Проектом также предусмотрена организация небольших летних торговых павильонов и туалета.
- Адмиралтейский сад - уникальное и исторически значимое место для нашего города. При создании концепции мы старались максимально сохранить его атмосферу и ценность, - отмечают авторы проекта благоустройства - творческая группа при мэрии Казани.
Фото: @tgarch_kazan
Фото: @tgarch_kazan
Фото: @tgarch_kazan
Фото: @tgarch_kazan
Фото: @tgarch_kazan
ИСТОЧНИК KP.RU