2020-02-20T18:26:44+03:00
Общество

На 21 февраля в Татарстане и Казани прогнозируется туман и сильная гололедица

А в воскресенье еще ожидается и сильный ветер
Олег ЛУГОВОЙ
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В ближайшие дни температура воздуха максимум будет на отметке +3.В ближайшие дни температура воздуха максимум будет на отметке +3.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Согласно предупреждению от Гидрометцентра Татарстана, на территории республики и Казани 21 февраля ночью и утром ожидается туман. Кроме того, на дорогах местами ожидается сильная гололедица.

Отметим, что последняя будет «преследовать» водителей в Татарстане вплоть до воскресенья. А в воскресенье, 23 февраля, ко всему прочему прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 м/с, но, правда, лишь местами.

В течение ближайших двух дней температура воздуха особо не изменится. Максимум, что покажут столбики термометров, так это - +3 градуса.

В свою очередь в День защитника Отечества – 23 февраля (воскресенье), ожидается некоторое похолодание. Ночью в пределах от -3 до -8, а днем – от 0 до -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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