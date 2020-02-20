2020-02-20T14:51:12+03:00
Общество

В Казани побит температурный рекорд 1963 года

19 февраля столбики термометров в городе достигли отметки в +2 градуса
Алина ГАБДУЛИНА
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Рекорд был зафиксирован на авиационной метеостанции «Казань — Сокол».Рекорд был зафиксирован на авиационной метеостанции «Казань — Сокол».Фото: Алексей ФОКИН
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В среду, 19 февраля, столбики термометров в Казани поднялись до отметки в +2 градуса. Это было зафиксировано на авиационной метеостанции «Казань - Сокол», сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, город в очередной раз за зиму побил температурный рекорд. Ведь до этого так тепло 2 февраля было в 1963 году. Тогда воздух прогрелся до +1,8 градуса.

Отметим, что в пятницу, 21 февраля, в Татарстане ночью ожидается до -5 градусов, тогда как днем может потеплеть до +3. В выходные же начнет холодать. В субботу будет максимум +2, в воскресенье - 0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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