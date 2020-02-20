В Казани побит температурный рекорд 1963 года

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:51:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 19 февраля, столбики термометров в Казани поднялись до отметки в +2 градуса. Это было зафиксировано на авиационной метеостанции «Казань - Сокол», сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, город в очередной раз за зиму побил температурный рекорд. Ведь до этого так тепло 2 февраля было в 1963 году. Тогда воздух прогрелся до +1,8 градуса.

Отметим, что в пятницу, 21 февраля, в Татарстане ночью ожидается до -5 градусов, тогда как днем может потеплеть до +3. В выходные же начнет холодать. В субботу будет максимум +2, в воскресенье - 0.

ИСТОЧНИК KP.RU