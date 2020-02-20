2020-02-20T13:43:24+03:00
Общество

В Казани из-за коронавируса 800 казанских детей-спортсменов переведены из Центра гимнастики

Еще 200 детей будут заходить в здание через другой вход
Алина ГАБДУЛИНА
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Родители казанских спортсменов написали письмо в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.Родители казанских спортсменов написали письмо в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В казанском Центре гимнастики проходит этап Кубка мира по фехтованию среди женщин. Среди прочих в нем принимают участие и шесть спортсменок из Китая. По пути на соревнования они прошли три этапа санитарно-карантинного контроля: в Париже, Москве и непосредственно в столице Татарстана.

Несмотря на это, родители детей, занимающихся в Центре гимнастикой, испугались заражения коронавирусом. Они написали письмо в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, выражая свою обеспокоенность. Об этом журналистам рассказала на брифинге руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Было решено, что около 200 детей, которые занимаются акробатикой будут заходить в здание через вход в другой его части. А 800 юных гимнастов будут временно тренироваться в Центре бадминтона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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