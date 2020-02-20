2020-02-20T20:02:07+03:00
Происшествия

В Татарстане глава сельского Исполкома "подарил" квартиру сидящему в колонии за разбой мужчине

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, есть подозрения, что это не единственный его "фокус" с жильем
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Руководитель Исполкома Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского района стал подозреваемым в уголовном деле по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Следствие заинтересовалось, как в 2014 году получил социальное жилье в Базарных Матаках один из местных жителей. Уж больно странная история получилась - мужчина, оказывается, уже имел в том же доме квартиру.

Правда, как полагает следствия, в 2012 году он умышленно ухудшил свои жилищные условия. А когда мужчина заключал договор соцнайма на новую квартиру, то глава Исполкома дал на это добро. При этом чиновник даже не изучил ситуацию и не получил нужный для этого пакет документов.

А дальше больше - сам получатель нового жилья в момент подписания договора и вовсе сидел в колонии за разбой.

- Свою вину руководитель Исполкома признал частично, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие полагает, что с 2013 года по настоящее время в данном поселении имели место и другие подобные "фокусы" с передачей жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Татарстане глава сельского Исполкома "подарил" квартиру сидящему в колонии за разбой мужчине
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