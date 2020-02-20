В Советском районе Казани появится новый жилой массив со 159 частными домами
В Советском районе Казани появится новый жилой массив «Северная Чебакса». Под него планируется выделить территорию общей площадью 52,9 гектара. Соответствующее распоряжение уже подписано в Исполкоме города.
Земля будет осваиваться в две очереди. В «Северной Чебаксе» будут построены 159 частных домов. Кроме того, там будут магазин, кафе, амбулаторно-поликлиническое отделение, аптека, отделения связи и банка, а также опорный пункт полиции. По южной границе территории же планируется проложить автомобильную магистраль.
На протяжении месяца – с 20 февраля по 26 марта, в Казани пройдут общественные обсуждения по проекту планировки территории «Северной Чебаксы».
ИСТОЧНИК KP.RU