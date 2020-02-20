Казани предложили присвоить звание «Город трудовой доблести»

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:35:05+03:00

С этой инициативой на заседании татарстанского Госсовета выступил мэр столицы республики Ильсур Метшин

Изменить размер текста: A A

В этот четверг на очередном заседании Госсовета республики перед местными депутатами выступил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он предложил подготовить письмо в адрес Президента России Владимира Путина с просьбой присвоить столице Татарстана звание «Город трудовой доблести».

Отметим, что Владимир Путин сам выступил с инициативой присваивать это звание городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Речь идет об производстве на предприятиях военной и гражданской продукции.

Выступая на заседании Госсовета Ильсур Метшин сообщил, что в его адрес, а также в адрес Казгордумы и президента Татарстана поступили обращения как от местных жителей, так и от целых организаций.

- Все обращения свидетельствуют о большом патриотизме и огромной любви к городу, его истории и говорят о желании воздать заслуженную честь и славу трудовому подвигу казанцев, - сказал Ильсур Метшин.

После чего депутаты Госсовета Татарстана поддержали инициативу мэра Казани.

СПРАВКА

С первых дней Великой Отечественной войны Казань и Татарская АССР развернули масштабную работу: все ресурсы были направлены на нужды фронта В этот период на военный лад были перестроены 139 предприятий города. Более 70 производств были эвакуированы в Казань из различных регионов страны.

В годы Великой Отечественной войны в городе выпускалось более 600 наименований оружия, боеприпасов и снаряжения для фронта. Нередко горожане умирали прямо у станков, отдавая последние силы ради будущей победы. На казанских предприятиях ежедневно выпускалась продукция, которой хватило бы, чтобы одеть полк и обуть дивизию.

За самоотверженный труд в тылу более тысячи человек в Казани были награждены правительственными орденами, около 74 тысяч отмечены медалями, а более 10 человек удостоены звания Героя Социалистического труда. Кроме того, 43 тысячам казанцам присвоено почетное звание «Труженик тыла».

ИСТОЧНИК KP.RU