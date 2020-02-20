В двух городах и шести районах Татарстана могут появиться канатные дороги
Был опубликован перечень приоритетных инвестиционных проектов Татарстана на 2020-2022 годы. Среди прочего в него вошло строительство в регионе восьми транспортно-туристических канатных дорог. Они могут появится в Казани, Набережных Челнах, а также Альметьевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Нижнекамском, Спасском и Тетюшском районах.
При строительстве канатных дорог будут использоваться технологии австрийско-итальянской финансово-промышленной группы компаний.
Напомним, освоить новый вид общественного транспорта еще в 2013 году Казани предложили французские специалисты. Однако в январе текущего года Исполком города отказался от идеи строительства канатной дороги от развлекательного комплекса «Корстон» до футбольного стадиона «Ак Барс Арена».
ИСТОЧНИК KP.RU