2020-02-20T12:54:49+03:00
Общество

В двух городах и шести районах Татарстана могут появиться канатные дороги

Они вошли в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики на ближайшие два года
Алина ГАБДУЛИНА
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При строительстве канатных дорогах будут использоваться технологии австрийско-итальянской финансово-промышленной группы компаний.При строительстве канатных дорогах будут использоваться технологии австрийско-итальянской финансово-промышленной группы компаний.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Был опубликован перечень приоритетных инвестиционных проектов Татарстана на 2020-2022 годы. Среди прочего в него вошло строительство в регионе восьми транспортно-туристических канатных дорог. Они могут появится в Казани, Набережных Челнах, а также Альметьевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Нижнекамском, Спасском и Тетюшском районах.

При строительстве канатных дорог будут использоваться технологии австрийско-итальянской финансово-промышленной группы компаний.

Напомним, освоить новый вид общественного транспорта еще в 2013 году Казани предложили французские специалисты. Однако в январе текущего года Исполком города отказался от идеи строительства канатной дороги от развлекательного комплекса «Корстон» до футбольного стадиона «Ак Барс Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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