Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу максимально быстро вернуть большие автобусы в Набережные Челны

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:10:39+03:00

Их в начале февраля мэрия города из-за просроченных платежей вернула «КАМАЗу» по решению суда. На улицах вновь начали курсировать тесные маршрутки, что вызвало возмущения пассажиров

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу в максимально короткие сроки решить вопрос возвращения на улицы Набережных Челнов больших автобусов. Об этом сообщила на очередном брифинге с журналистами руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Напомним, гнев горожан вызвало то, что их теперь перевозят тесные маршрутки – люди толпились на остановках. Особенно возмущаются матери с детскими колясками и инвалиды.

Все это результат того, что местные власти по решению суда были вынуждены отдать обратно «КАМАЗу» 190 автобусов НЕФАЗ из-за просроченных платежей по лизингу. Нет, конечно, чиновники попытались хоть как-то решить возникшую ситуацию и не допустить транспортного коллапса – запустили новый трамвай и увеличили количество маршруток на направлениях, где раньше пассажиров перевозили большие автобусы. Перевозчик же обещал решить вопрос с закупкой транспорта средней вместимости.

А 19 февраля на заседании горсовета Набережных Челнов премьер-министр Татарстана Алексей Песошин объявил, что решение найдено и с транспортной проблемой будет покончено в ближайшие три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU