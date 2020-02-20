Ночью в Чебоксарах с опасного льда спасатели сняли пешехода
Ночью 19 февраля в МЧС Чувашии поступило сообщение, что на льду Волги заметили одинокого "путешественника". Мужчина прогуливался в районе между Новоилларионовским пляжем и Сосновкой в 2.55.
В это время температура воздуха там колебалась от -2 до +2 градусов - шло подтаивание льда, он тонкий как в устьях рек, так и в притоках.
На помощь мужчине выехали спасатели, вместе с ними "скорая" и полиция. "Путешественника" обнаружил спасатель на снегоходе, он и доставил мужчину на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Отметим, по данным МЧС Чувашии на 17 февраля, толщина льда на Волге в Заовражном составляла всего 24-26 сантиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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