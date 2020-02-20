«Я не волшебник, но имею планы»: врио главы Чувашии Олег Николаев пообещал поднять зарплату сотрудникам МЧС

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:53:18+03:00

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Врио главы Чувашии Олег Николаев пообещал поднять зарплату пожарным и сотрудникам поисково-спасательных отрядов ГКЧС региона. То есть тем, кому платят из республиканской казны. Так, их ежемесячные доходы должны повыситься на 5 тысяч рублей. Это может произойти после ближайшего уточнения местного бюджета.

- Они, как и сотрудники территориальных органов МЧС, рискуют своей жизнью, но получают заметно меньше своих коллег, - отметил Николаев на своей соцстранице.

Также врио главы Чувашии намекнул, что сотрудники МЧС – не единственные жители региона, чьи зарплаты будут повышены.

- Относительно доходов населения: сегодня пообщался с представителями профсоюзов, и многие из них, как и вы, справедливо поднимают вопрос повышения зарплат. Я не волшебник, но имею и планы, и задачи, и конкретные решения для достижения этой цели. И потрудиться предстоит на славу. А там, где такая возможность есть сейчас - тянуть не буду, - написал на своей официальной соцстранице врио главы Чувашии Олег Николаев.

Напомним, предшественник Николаева - Михаил Игнатьев - ранее был снять с должности после того, как заставил пожарного прыгать за ключами от новой спецтехники. Такое неуважение руководителя региона к сотруднику МЧС было осуждено как местными жителями, так и однопартийцами Игнатьева.

ИСТОЧНИК KP.RU