Общегородской субботник 2020 в Казани пройдет 25 апреля
В мэрии Казани решили, что общегородской субботник 2020 состоится 25 апреля. Эту дату закрепили в соответствующем постановлении Исполкома.
В свою очередь, двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству столицы Татарстана пройдет с 1 апреля и до 31 мая.
Для справки, весной 2019 года во время общегородского субботника в Казани было собрано и вывезено 20 тысяч кубометров мусора, что оказалось в 1,5 раза больше, чем в обычные дни. В уборке города тогда приняли участие более 45 тысяч человек, было задействовано 350 единиц техники. В порядок после зимы привели более 1,3 миллиона квадратных метров набережных, скверов, парков и зеленых зон.
ИСТОЧНИК KP.RU