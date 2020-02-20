Общегородской субботник 2020 в Казани пройдет 25 апреля

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:59:42+03:00

В прошлом году во время весеннего субботника было собрано и вывезено 20 тысяч кубометров мусора. Фото: Ольга Крыльцова

Двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству городу в свою очередь стартует с 1 апреля

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В мэрии Казани решили, что общегородской субботник 2020 состоится 25 апреля. Эту дату закрепили в соответствующем постановлении Исполкома.

В свою очередь, двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству столицы Татарстана пройдет с 1 апреля и до 31 мая.

Для справки, весной 2019 года во время общегородского субботника в Казани было собрано и вывезено 20 тысяч кубометров мусора, что оказалось в 1,5 раза больше, чем в обычные дни. В уборке города тогда приняли участие более 45 тысяч человек, было задействовано 350 единиц техники. В порядок после зимы привели более 1,3 миллиона квадратных метров набережных, скверов, парков и зеленых зон.

ИСТОЧНИК KP.RU