В Аликовском районе Чувашии ввели карантин по бешенству

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:21:00+03:00

Теперь на территории деревни Кармалы запрещено проводить выставки животных, выводить и натаскивать собак, отлавливать диких животных, торговать домашними животными Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Он будет действовать до 20 апреля, если не выявят новые случаи заболевания

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В четверг, 20 февраля, в деревне Кармалы, что в Аликовском районе Чуваши, введен карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал врио главы Олег Николаев.

Теперь на территории деревни запрещено проводить выставки животных, выводить и натаскивать собак, отлавливать диких животных и торговать домашними животными. Кроме того, людям нельзя вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.

Ограничения будут действовать до 20 апреля, если не выявятся новые случаи заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU