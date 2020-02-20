2020-02-20T14:21:00+03:00
Общество

В Аликовском районе Чувашии ввели карантин по бешенству

Он будет действовать до 20 апреля, если не выявят новые случаи заболевания
Алина ГАБДУЛИНА
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Теперь на территории деревни Кармалы запрещено проводить выставки животных, выводить и натаскивать собак, отлавливать диких животных, торговать домашними животнымиТеперь на территории деревни Кармалы запрещено проводить выставки животных, выводить и натаскивать собак, отлавливать диких животных, торговать домашними животнымиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В четверг, 20 февраля, в деревне Кармалы, что в Аликовском районе Чуваши, введен карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал врио главы Олег Николаев.

Теперь на территории деревни запрещено проводить выставки животных, выводить и натаскивать собак, отлавливать диких животных и торговать домашними животными. Кроме того, людям нельзя вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.

Ограничения будут действовать до 20 апреля, если не выявятся новые случаи заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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