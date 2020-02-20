В Казани временно ограничат движение авто по улицам Апастовская и Бичурина
Стало известно, что в Казани временно ограничат движение автомобилей по улице Апастовская в Ново-Савиновском районе. Проехать там будет нельзя с 28 февраля по 6 марта и с 9 по 16 марта.
Дело в том, что в это время там будут прокладываться наружные сети водопровода и газоснабжения к жилому дому на улице Филиальная жилого массива Дружба.
Кроме того, с 26 февраля по 3 марта в Ново-Савиновском районе ограничат движение по улице Абдуллы Бичурина между домами №11 и №13. Это связано с работами по врезке подземного газопровода.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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