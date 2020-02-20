В Казани временно ограничат движение авто по улицам Апастовская и Бичурина

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:42:39+03:00

Причина этого - прокладка сетей водопровода и газоснабжения, а также работы по врезке подземного газопровода

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Стало известно, что в Казани временно ограничат движение автомобилей по улице Апастовская в Ново-Савиновском районе. Проехать там будет нельзя с 28 февраля по 6 марта и с 9 по 16 марта.

Дело в том, что в это время там будут прокладываться наружные сети водопровода и газоснабжения к жилому дому на улице Филиальная жилого массива Дружба.

Кроме того, с 26 февраля по 3 марта в Ново-Савиновском районе ограничат движение по улице Абдуллы Бичурина между домами №11 и №13. Это связано с работами по врезке подземного газопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU