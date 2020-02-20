2020-02-20T10:30:04+03:00
Происшествия

В Марий Эл иномарка после ДТП с автобусом вылетела в кювет, пострадали два человека

Легковушка Opel выехала на встречку
Лика ИСАЕВА
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У легковушки вырвало колесоУ легковушки вырвало колесоФото: МВД по Марий Эл
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Травмы в результате дорожно-транспортного происшествия получили 36-летний водитель и его 39-летний пассажир иномарки Opel в среду, 19 февраля, в 4.00 на 57 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» в Куженерском районе. Сотрудникам Госавтоинспекции Марий Эл удалось установить обстоятельства произошедшего. Водитель легковушки не учел погодные условия, превысил скорость и вылетел на встречку. Там он столкнулся с пассажирским автобусом "Луидор", которым управлял 53-летний водитель. От удара у немецкой легковушки вырвало колесо и она вылетела во встречный кювет, сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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