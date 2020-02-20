В Казани почти на две недели ограничат движение по улице Николая Ершова
В Казани временно ограничат движение по улице Николая Ершова в районе здания №27в. Автомобили не смогут ездить там с 27 февраля по 10 марта.
Причина ограничения в проведении работ по прокладке электрического кабеля для мемориального сквера на улице Николая Ершова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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