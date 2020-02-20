В Казани почти на две недели ограничат движение по улице Николая Ершова

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:44:47+03:00

Автомобили не смогут ездить у здания №27в на Ершова с 27 февраля по 10 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причина в прокладке электрокабеля для мемориального сквера

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В Казани временно ограничат движение по улице Николая Ершова в районе здания №27в. Автомобили не смогут ездить там с 27 февраля по 10 марта.

Причина ограничения в проведении работ по прокладке электрического кабеля для мемориального сквера на улице Николая Ершова.

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ИСТОЧНИК KP.RU